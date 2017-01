explosió d'adrenalina insulsa i avorrida

XXX: REACTIVATED

?Estats Units, 2017. Acció, suspens. 107 min. Direcció: D. J. Caruso. Guió: F. Scott Frazier i Chad St. John. Personatges creats per Rich Wilkes. Banda sonora: Brian Tyler. Intèrprets: Vin Diesel (Xander Cage), Donnie Yen (Xiang), Deepika Padukone (Serena Unger), Kris Wu (Nicks), Ruby Rose (Adele Wolff), Tony Jaa (Talon), Nina Dobrev (Rebecca). Manresa i Abrera.

La febre de les franquícies no decau i ara és el torn de XXX: Reactivated, el tercer títol d'aquesta saga i el segon protagonitzat per Vin Diesel, que segueix sent, d'altra banda, un dels puntals d'una de les sèries més reeixides (comercialment) dels últims temps (Fast and Furious). L' actor interpreta novament Xander Cage, un espia amant dels esports extrems, que reuneix un equip molt especial per combatre el guerrer alfa Xiang i recuperar un tresor molt preuat.

És certament trist comprovar com un jove director amb possibilitats, D. J. Caruso, s'ha convertit, quinze anys després de la seva opera prima (The Salton Sea, un thriller tan imperfecte com atractiu), en un assalariat més, sense ànima ni talent, que deambula perdudament per un Hollywood devorat per produccions sorolloses en què no es pot percebre ni un rastre d'un sentit vertaderament cinematogràfic.

El director americà ha executat aquest XXX: Reactivated de la manera més rutinària i maldestra. Hi assistim a una successió insulsa i avorrida de muntanyes russes que pretenen enganxar l'espectador amb suposades explosions d'adrealina, però que són incapaces d'impactar-nos amb una planificació mínimament àgil i efectiva. D'altra banda, no s'entén què fan en un subproducte d'aquestes característiques intèrprets tan esplèndids com Toni Collette i Samuel L. Jackson. I el amants dels futbol (i del Barça, especialment) es podran distreure puntualment amb el cameo de Neymar Jr.

XXX: Reactivated juga en la lliga més modesta de les franquícies de Hollywood i s'alça com un fals divertiment que només podrà interessar als fans incondicionals de Vin Diesel.