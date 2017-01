L'Escolania de Montserrat actua en benefici de l'església de Sant Sadurní

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha arribat a un acord amb la Fundació Pinnae perquè l'Escolania de Montserrat actuï en aquesta localitat per recaptar fons per a la rehabilitació de l'església. El concert serà el divendres 2 de juny, a l'església de Sant Sadurní. Les entrades costaran 15 euros i hi haurà una fila zero. La Fundació Pinnae va signar el 2006 un conveni amb l'abadia de Montserrat que consistia en un projecte cultural amb l'objectiu de construir un nou òrgan per a la basílica de Santa Maria, que finalitzava el 2016 i que ha portat l'Escolania a diferents punts de Catalunya.