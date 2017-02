Dylan edita un triple àlbum amb versions de clàssics americans

Bob Dylan va anunciar ahir l'imminent llançament de Triplicate, un àlbum triple en el qual el llegendari artista versionarà cançons clàssiques de la tradició musical nord-americana. Triplicate sortirà a la venda el 31 de març, tot i que ja es pot escoltar en la seva pàgina web una primera cançó, I Could Have Told You. El treball el formaran tres discos, Til The Sun Goes Down, Devil Dolls i Comin' Home Late, amb deu cançons cadascun. Ho farà amb la firma de Jack Frost en la producció, el pseudònim que utilitza Dylan per a aquesta tasca. Serà el 38è disc.