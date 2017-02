L´actriu manresana Maria Alegre Reig mor als 89 anys

Cofundadora de l'Agrupació Teatral Manresana als anys vuitanta, l'actriu manresana Maria Alegre Reig va morir ahir als 89 anys. El comiat es farà demà, a les 12 del migdia, a l'església de Crist Rei de la capital del Bages.

Alegre, que va arribar d'Almeria a Manresa el 1938 com a refugiada de la guerra civil, va impulsar l'Agrupació Teatral Manresana amb el seu marit, l'actor i director manresà Joan Llort, que va morir el febrer del 2014, i amb el seu fill, l'actor, guionista i director Enric Llort. L'atriu i directora manresana Fina Tapias, que va entrar a la formació a final dels 80, explica que el grup participava en els populars concursos de teatre amateur que s'organitzaven arreu de Catalu-nya, amb obres com La corona d'espines, de Sagarra, El landó de sis cavalls, de Víctor Ruiz, o Delicte a l'illa de les cabres, d'Ugo Betti. Tapias recorda Alegre com «una actriu terriblement intuïtiva i absolutament generosa a l'escenari. La seva teoria era que s'havia d'aguantar el personatge i defensar-lo fins al final i així ho feia, amb talent i naturalitat». De formació autodidacta, Alegre «era autèntica a l'escenari, la meva mestra». La darrera obra que van representar conjuntament va ser Les criades, de Jean Genet.

Resident a Navarcles des de feia anys, i vinculada amb el seu marit a l'activitat escènica del poble, el 2012 el Grup de Teatre de Navarcles va distingir la tasca de la parella en l'homenatge pel desè aniversari de la mort de Soler i Mas, amb qui els unia amistat i teatre.