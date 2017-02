Els personatges humils El món del vi i els vins bagencs Hug Llor, vinater

«M'agraden perquè empatizen amb la gent. Són un reflex del que som: lluitem per les nostres famílies, ens llevem d'hora, treballem. En època medieval i ara tots vivim situacions injustes o doloroses que hem de superar».

«Sempre necessites un fil conductor. I el vi era en aquella època un aliment de primera necessitat: els nens prenien vi, als malalts se'ls donava vi i d'aigua pràcticament no se'n bevia perquè podia estar infectada. A mi m'encanta el vi. I sí, els romans ja feien referència als vins dels Bages, que surten a la novel·la. En parlaven per la qualitat i sobretot per la quantitat de vins de la comarca».



«En aquella època no es viatjava, a ningú no se li acudia superar les muralles de la seva ciutat. El turisme no existia. Els únics que viatjaven eren els mercaders i si fas protagonista un mercader de vi et permet anar a llocs diferents per mostrar els esdeveniments polítics que succeeixen».