La recerca de la fossa amb els vuit suriencs assassinats el 1939 tornarà a Can Maçana

Indret de Can Maçana on van ser assassinats vuit veïns de Súria el 1939 arxiu/j.p.

Quan es llança una moneda a l'aire pot sortir cara però també creu. Del 7 al 12 d'abril del 2006, l'excavació que es va fer a Can Maçana (el Bruc) per localitzar les restes de vuit republicans de Súria afusellats el 9 de febrer del 1939 va caure del cantó de la creu. Però no es va tornar a llançar la moneda i l'altre lloc on també se sospitava que hi podia haver la fossa, a 160 metres de l'anterior, va quedar intacte. No s'hi va fer cap intervenció.

Des d'aleshores, el dubte ha persistit, però la solució és a prop: els ajuntaments de Súria i el Bruc han signat un conveni de col·laboració per fer el forat que va quedar pendent fa onze anys. «Sortirem del dubte i el tema quedarà tancat en un sentit o altre», va apuntar ahir l'investigador Albert Fàbrega, nét d'un dels represaliats en els primers dies de la dictadura. Només falta l'autorització de la Generalitat: representants dels dos consistoris i de la direcció general de Relacions Institucionals i amb el Parlament i la subdirecció general de Memòria, Pau i Drets Humans es reuniran el proper 15 de febrer.

El punt de partida de la història data del 2003. Pere Guixà, de Castellolí i especialista en temes de memòria històrica, va anar a Can Maçana amb persones de Sant Pau de la Guàrdia que coneixien els fets del 39. Un d'ells era Jaume Ollé, que 66 anys abans havia vist una estesa de cossos al voral de la carretera enmig d'un bassal de sang. Uns mesos després, Guixà i Fàbrega van parlar amb Marcel·lí Puigdellívol, qui els va explicar que la seva mare li havia dit que havia vist els cadàvers a prop del camí que baixa de Sant Pau. Entre el punt d'Ollé i el de Puigdellívol hi ha 160 metres en línia recta. El dilema estava servit: on excavem?

Entre les dues opcions, es va escollir la de Puigdellívol, que semblava més propícia per a una fossa. Però no hi va haver sort. Una dècada després, i sense haver-se donat mai per vençut, Albert Fàbrega va tornar a l'indret. Juntament amb voluntaris del Bruc, Castellolí i Igualada, el 5 de novembre passat van fer una neteja de vegetació i amb el detector de metalls es van localitzar dues bales de fusell i una bala sencera.

Dos dies després, Fàbrega va parlar amb un nou testimoni, Miquel López, de 85 anys i veí de Súria, que el 1946 treballava a la car-retera de Can Maçana. Un dia, va explicar, un dels operaris va provocar un petit incendi i, en remoure la terra, van aparèixer uns ossos que la Guàrdia Civil va retirar. «Per tant, podria ser que fossin els dels nostres avantpassats, però que ja no hi siguin», va dir Fàbrega. Per esbrinar-ho, els ajuntaments han acordat un conveni vàlid durant tres anys per sufragar el cost de la retroexcavadora, els arqueòlegs i el georadar necessaris per fer l'excavació i treure l'entrellat de la situació.