Toni Massanés i Jordi Savall, guardonats amb el Premi Ciutat de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha fet públics aquest dimecres els Premis Ciutat de Barcelona 2016 que s'entregaran el pròxim 16 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Entre ells, hi ha la presència de dos noms propis de la Catalunya Central, el berguedà Toni Massanés i l'igualadí Jordi Savall.

Els guardonats d'aquesta edició han estat la nova Sala Beckett en la categoria d'arquitectura; Joan Fontcuberta per l'obra 'La Furia de la imágenes' en assaig, ciències socials i humanitats; el curt 'Timecode' de Juanjo Giménez, que optarà als Oscar, en la categoria d'audiovisual; Leandro Mendoza per l'espectacle 'Gradual' en circ; Loscorderos.sc per l'espectacle 'Afasians – The Last Conference' en dansa; el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, en gastronomia; Mariana Enríquez pel llibre de contes 'Las cosas que perdimos en el fuego' en literatura castellana; Carles Rabassa en catalana per la novel·la 'Eren ells'; el periodista Andreu Missé, director 'd'Alternativas Económicas' en mitjans de comunicació; el músic Jordi Savall en projecció internacional; el traductor Miquel Desclot en traducció en llengua catalana i 'l'Agrupación Señor Serrano' en teatre.

El consistori barceloní ha anunciat aquest matí els guardonats amb els Premis Ciutat de Barcelona, un reconeixement que té per objectiu guardonar la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o produeixen.

En la categoria d'història de Barcelona, el guanyador ha estat per Alessandro Scarnato per l'obra 'Barcelona Supermodelo. La compljidad de una transformación social i urbana (1979-2011). En aquesta categoria, el jurat ha fet una menció especial a l'obra 'Can Ricart i el patrimoni industrial a Barcelona' de Salvador Clarós i Ferret.

Antonio Hervàs s'ha fet amb el guardó en la categoria d'Art Visuals per l'exposició 'El misterio de Caviria' presentada a La Capell dins de la convocatòria BCN Producció 2016. El jurat també ha acordat, per unanimitat, fer una menció especial a la consolidació del projecte d´Hangar, dirigit per Tere Badia, "pel seu paper clau en les arts visuals a la ciutat de Barcelona".

En la categoria de ciències socials i tecnologia, el guardó ha estat per Carme Rovira Virgili, professora ICREA a la Universitat de Barcelona (UB) "per les seves contribucions al desxiframent del funcionament dels enzims per mitjà d´eines computacionals i, en particular, els seus resultats recents en el disseny de nous catalitzadors per a la transformació química d´hidrats de carboni. En el futur, aquests estudis haurien de permetre el disseny de nous tipus de fàrmacs".

El doctor Salvador Aznar Benitah ha estat el guanyador en la categoria de ciències de la vida "pel seu treball publicat a la revista Nature, on identifica cèl·lules responsables de la metàstasi, els mecanismes implicats en el procés i la seva relació amb la presència d´alguns greixos a la dieta".

El premi en la categoria de cultura popular i tradicional ha estat pel Taller Escola Sant Camil pel Pessebre Vivent de la Torre del Suro "pel salt qualitatiu en l´excel·lent posada en escena i en la difusió i la comunicació del projecte". El Jurat ha fet una menció especial a la realització del Som Cultura Popular, Mostra del Patrimoni Immaterial a Barcelona.

L'estudi 'La Casa de Carlota' s'ha fet amb el premi de disseny pel projecte 'Citizen Refugees Project'. El jurat ha fet una menció especial al llibre 'Barcelona. Publicitat i Ephemera, de Víctor Oliva Pascuet i Oriol Oliva Sanosa.

El guardó d'educació ha estat per 'Cabal Musical' del Taller de Músics "pel seu caràcter integrador implicant joves de l´entorn de l´eix Besòs". El Jurat també ha fet una menció especial a la iniciativa col·lectiva Obrint fronteres, de la Xarxa educativa en suport de les persones refugiades.

El premi en la categoria de música ha estat per Mria Arnal i Marcel Bagés per 'Verbena', "un projecte de revitalització del patrimoni oral que destaca tant per la dimensió social i ètica com per l´alta qualitat musical".

El jurat també ha fet una menció especial a l´equipament de proximitat de les Cristalleries Planell, a Les Corts, en la categoria d'arquitectura.