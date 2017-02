El grup T´embolica la Troca triomfa en la presentació del seu primer disc al Kursaal

La presentació en societat del disc Toca la Troca va fer merèixer nombrosos aplaudiments al grup de folk T'embolica la Troca per part dels dos centenars d'espectadors que van omplir la Sala Petita del Kursaal. Una estrena lluïda que es va iniciar amb Minut en blanc, punt de partida d'una actuació durant la qual es van poder escoltar els temes de l'àlbum de debut del quartet manresà. Lluís Sarró, Carme Grau, Imma Perlacia i Pere Llobet també van interpretar altres peces del disc, i també temes nous. La segona part va resultar molt participativa i els artistes van convidar el públic a sumar-se a la festa cantant la tornada de Per què, per què, per què? T'embolica la Troca també van oferir un bis, Aire, Terra i Mar, cloenda d'una vetllada de dues hores que va deixar gent al carrer. El grup va anunciar que actuarà el diumenge dia 26 de març al Voilà! de Manresa.