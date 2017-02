Regió7 renova i amplia el Consell Assessor

Regió7 va ampliar i renovar dimarts passat el seu Consell Assessor, l'òrgan creat pel diari per copsar periòdicament el pols de la societat civil i tenir una valoració externa i plural de la publicació. La nova composició creix fins a 21 membres, 18 dels quals van participar en la reunió que constituïa el nou consell.

Repeteixen en l'equip el seu president, Gonçal Mazcuñán, exdirector i expresident de Regió7; Antoni Dalmau, escriptor; Albert Rumbo, historiador i arxiver, especialista en la Patum; Ramon Segués, president d'Òmnium Cultural del Solsonès; Jordi Vilaseca, director pedagògic de Joviat, i Valentí Martínez, director general de la FUB.

S'hi afegeixen en aquesta nova etapa Jordi Singla, empresari i exjugador del Bàsquet Manresa; Delfina Corzán, coordinadora del Centre de Normalització Lingüística Montserrat; Albert Cots, enginyer de camins i conseller delegat de Cots i Claret; Assumpta Pla, directora de l'institut Lluís de Peguera; Enric Martí, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa; Anna Solsona, gerent d'Espai Rubiralta; Alba Baltiérrez, mestra, exdirectora de la Flama; Xavier Obradors, director de l'Institut de Ciència dels Materials de Barcelona; Valentí Oviedo, director de l'Institut de Cultura de Barcelona, i Fèlix Noguera, gerent de Regió7 i director general de Gestió d'EPI (empresa editora del diari) a Catalunya. Continuen al consell Aitor Moll, conseller delegat d'EPI, Ainhoa Moll, adjunta del president d'EPI, i Marc Marcè, director de Regió7.

Aquesta composició es mantindrà durant quatre anys, moment en el qual es procedirà a una renovació parcial com la que es va concretar dimarts. En aquesta ocasió, els membres sortints han estat Jaume Torras, Jordi Ludevid, Flora Buxó i Pere Fons, que no han continuat per pròpia voluntat.

El consell, no remunerat i elegit amb la voluntat que sigui representatiu de l'àmplia varietat d'interessos i sensibilitats del territori al qual serveix el diari, es reuneix trimestralment i analitza, a petició del director o per iniciativa dels seus membres, temes relacionats amb l'oferta informativa de Regió7.

Un cop l'any, es constitueix en jurat dels Premis Regió7 i decideix el veredicte a partir de les propostes realitzades per la redacció i per les entitats que presenten els seus candidats, així com a partir de les pròpies iniciatives dels membres del jurat.