«Cúbit» passa per l'Aurora abans d'arribar al Lliure

Després de l'èxit assolit en la seva estrena a la darrera edició del Festival Temporada Alta i abans d'instal·lar-se al Teatre Lliure, arriba a Igualada la darrera obra del prestigiós dramaturg Josep Maria Miró, Cúbit, un text sobre la construcció i la destrucció de la memòria. Fins a quin punt és veraç un relat oficial? Cúbit és una producció de la Sala La Planeta i la companyia La Ruta 40, de qui al Teatre de l'Aurora ja es va poder veure El llarg dinar de Nadal. A Cúbit, dos germans d'uns trenta anys tornen a casa per passar-hi un parell de dies. Cap dels dos hi va amb gaire freqüència. En arribar-hi, sense saber que coincidiran amb l'altre germà, es troben una altra sorpresa: la seva mare hi té instal·lat un noi de la seva edat que l'ajuda en la redacció d'un llibre commemoratiu de l'aniversari de la fundació que van posar en marxa els pares d'uns i altres fa 25 anys i que ha marcat la família.

Cúbit és el vuitè espectacle de La Ruta 40, fundada l'any 2011 a Barcelona pels actors Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla, que centra els seus treballs en el teatre de text, amb una mirada contemporània. A Cúbit, l'actriu Anna Azcona completa l'elenc.