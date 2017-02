La Fundació Tàpies inaugura la instal·lació «Diumenge» del manresà Oriol Vilanova

L'acumulació d'objectes és el fil conductor que uneix les dues noves exposicions de la Fundació Antoni Tàpies, Diumenge, del manresà Oriol Vilanova i Objectes, d'Antoni Tàpies, que s'inauguraran aquest diumenge, a les 12 del migdia. Comissariades ambdues per Carles Guerra, la primera es podrà visitar fins al 28 de maig i, la segona, fins al 28 de setembre.

Diumenge rere diumenge, el manresà Oriol Vilanova (1980), que viu a Brussel·les, s'endinsa en els mercats de puces. Allí sol adquirir postals que, en un altre temps, van circular per tot el món. La seva col·lecció suma, ja, prop de trenta-quatre mil postals. Reunides al llarg de quinze anys, la instal·lació Diumenge (2017), que ocupa els dos espais principals de la Fundació Tàpies (nivells 1 i -1), reuneix la totalitat de les targetes postals col·leccionades pel manresà. Una instal·lació a través de les quals l'autor busca ironitzar sobre l'obsolescència, l'anacronisme, la sospita de frau i la compulsió delirant que afecta tota forma de col·leccionisme.

Les postals estaran organitzades en un centenar de seccions, on predominen els motius arquitectònics i ressalta la secció d'«inclassificats», que deixa la porta oberta a noves incorporacions. L'exposició s'acompanyarà d'activitats com presentacions de teatre i performances on l'artista manresà reflexionarà sobre els objectes banals.

Seguint la temàtica, la Fundació Tàpies inaugurarà també Objectes, una sèrie d'instal·lacions realitzades per Tàpies, on es presenta objectes del seu entorn amb els quals l'artista se sentia identificat pel seu poc valor i absència de càrrega narrativa, com piles de plats, runa o tovallons utilitzatss. Algunes d'aquestes obres al·ludeixen a episodis concrets de la vida de Tàpies, com els fets de la Caputxinada de 1966 o la seva relació amb Joan Brossa.