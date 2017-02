L'art de la impostura

Manresa recupera aquest thriller dramàtic d'Isaki Lacuesta i Isa Campo, una de les pel·lícules triomfadores dels darrers Gaudí

Cineclub Manresa va convidar Isa Campos a presentar La propera pell a la capital del Bages el mes de novembre passat; abans, a l'octubre, el film de Campo i Isaki Lacuesta només s'havia pogut veure, a la Catalunya Central, a Mont-Àgora, a Santa Margarida de Montbui. Des d'avui, Multicines Bages Centre de Manresa té a la graella una de les pel·lícules triomfadores dels darrers premis Gaudí: millor pel·lícula, millor guió i millor actriu per a Emma Suárez.

A pesar que Murieron por encima de sus posibilidades no va trobar el seu racó ni entre la crítica ni entre el gran públic, el cert és que aquell film esdevenia una mena de punt d'inflexió en la filmografia d'Isaki Lacuesta, tant en la recerca de nous públics com en l'exploració d'altres gèneres cinematogràfics. Amb La propera pell –i amb la seva companya Isa Campo ara també en la direcció– Lacuesta continua explorant noves vies, i se situa en aquesta ocasió en el ter-reny del drama i el «thriller» per parlar-nos de la fragilitat de la identitat.

Entre els anys 1995 i 2005, un jove francès anomenat Frédéric Bourdin va omplir multitud de cròniques de successos a causa de la seva facilitat a l'hora de fer-se passar per altres persones. Aquests fets (duts en el terreny del documental per Gerard Bagué a Frédéric B. i per Bart Layton a El impostor) serveixen a Lacuesta i a Campo com a punt de partida de La propera pell. En aquesta ocasió, ens trobem davant una mare que, vuit anys després de la desaparició del seu fill Gabriel i creient-lo ja mort, rep una trucada d'un centre de menors de França des d'on asseguren haver-lo trobat. Convertit ja en adolescent, en Gabriel es reincorporarà a la llar familiar que formen la mare i el seu tiet, però a mesura que la convivència es va solidificant, els dubtes al voltant de la veritable identitat d'en Gabriel aniran apareixent, i el paisatge rural i gèlid on es desenvoluparan els successos esdevindrà un personatge més a l'hora de configurar aquest ambient enrarit.

Rodada principalment a l'estació de Formigal a Osca, La propera pell va esdevenir la gran guanyadora del darrer Festival de Màlaga, amb quatre premis (muntatge, actriu, direcció i premi especial del jurat) i, ara, dels Gaudí, atorgats diumenge passat. El film té un trio protagonista format per Àlex Monner, Emma Suárez i Sergi López.