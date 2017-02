L'atzar va recuperar l'obra ingent de la reportera

? Buscant material per a una exposició commemorativa de les riuades del 1962 al Vallès, el fotògraf Cristóbal Castro es va adonar que Joana Biarnés tenia un tresor a casa: cinquana mil negatius que donaven fe de la trajectòria de la fotògrafa egarenca. Una gran mostra itinerant que es va inaugurar el 2014 a Terrassa i un documental emès per TV3 van posar de relleu la biografia d'una fotoperiodista pionera i poc coneguda per al gran públic. No en va, en la inauguració de fa uns dies a Manresa va reconèixer que la redescoberta l'ha sobtat molt.