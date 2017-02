arxiu particular

Montoliu i Riola veuen el 'teaser' del seu nou film arxiu particular

Els actors santvicentins Trini Montoliu (segona per la dreta) i César Riola (a l'esquerra) van assistir dies enrere a la presentació del teaser de la pel·lícula Exus Delirium, en la qual participen i que té el manresà Miquel Coll com a autor de la banda sonora. L'acte celebrat al Màgic de Badalona va aplegar tres-centes persones. El film està tancant el finançament i es rodarà aquest any als Estats Units.