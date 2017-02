El grup de teatre de Fals fa la comèdia «Método 33» i presenta el 60è aniversari

L'Agrupació Cultural i Recreativa de Fals pujarà a l'escenari demà diumenge l'obra de teatre Método 33, al Casal del nucli bagenc. Escrit per Lluís Tuneu i Francesc Parcerisas, i dirigit per aquest segon, el muntatge s'inclou en una vetllada durant la qual l'entitat presentarà la programació d'enguany, un 2017 en el qual compleix el seixantè aniversari de la seva fundació. La funció s'iniciarà a les 18 h, l'entrada és gratuïta i, en acabar, se servirà xocolata amb xurros als assistents.

L'obra Método 33 és una comèdia «d'intriga, emocions i malentesos... per no deixar ningú indiferent», segons es publicita l'espectacle de Parcerisas i Tuneu. L'argument se centra en els mètodes d'investigació d'una agència de detectius que remet a la ja famosa Método 3, coneguda per la seva implicació en l'afer de les escoltes il·legals de la Camarga entre Alícia Sánchez Camacho i Victòria Álvarez. Aquesta Método 33 s'anuncia als possibles clients com una agència que pot fer un seguiment als polítics, a la parella i, fins i tot, als amants.

El repartiment és format per M. Alba Giménez, Anna Planas, Rosa Xavier, Jordi González, Àngel Mompó, Antoni Arnau i Xavi Simon. La direcció és a càrrec de Francesc Parcerisas, i en l'equip tècnic figuren Rosa Solé (escenografia i vestuari), Lluís Tuneu (regidor), Paquita Puigdellívol (maquillatge), Lluís Gavaldà (so), Aleix Compte (il·luminació), Josep Serra (ajudant tècnic) i Ricard Duran (fotografia).