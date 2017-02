Les cintes de J.A. Baiona, Raúl Arévalo i Alberto Rodríguez acaparen les nominacions dels Goya

La pel·lícula 'Un monstruo viene a verme', de Juan Antonio Bayona, és la cinta que aspira a més guardons en la 31 edició dels Premis Goya, que se celebrarà aquest dissabte 4 de febrer al Centro de Congresos Príncipe Felipe de l'Hotel Auditórium Madrid i serà conduïda per tercer any consecutiu per l'actor i humorista Dani Rovira.

En nombre de nominacions li segueixen les cintes 'El hombre de las mil caras', d'Alberto Rodríguez, i 'Tarde para la ira', l'òpera primera de Raúl Arévalo, que competiran en 11 categories cadascuna.

Aquesta serà la primera gala amb Yvonne Blake com a presidenta de l'Acadèmia de Cinema, qui ja va avançar durant el còctel de nominats que aquests Goya seran "diferents, més senzills, amb molta música i molt humor", i tindran una durada més breu. A més, tal com va avançar Rovira en declaracions a Europa Press, "no hi haurà esments polítics" en aquesta cerimònia, que serà retransmesa per TVE.

Entre els nominats que han confirmat la seva assistència a la festa més important del cinema espanyol es troben Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Penélope Cruz, Ken Loach, Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Paco León, Paul Laverty, Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Emma Suárez o Carmen Machi, entre d'altres.

D'altra banda, entre altres personalitats polítiques que acudiran a la gala destaquen el ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo; el secretari general de Podem, Pablo Iglesias; el president de Ciutadans, Albert Rivera; el líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón; i el portaveu parlamentari de Cultura del PSOE en el Congrés, José Andrés Torres Mora. És probable que assisteixi també la sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy.

Benzo ha celebrat en declaracions a Europa Press la intenció per part de l'Acadèmia de Cinema de no centrar el focus en la "crítica" o l'"acudit" al Govern espanyol i ha animat a "trencar el tòpic" que existeix sobre la confrontació entre el cinema i la política.

Com a novetat, aquest any tots els nominats en la 31 edició d'aquests premis podran desfilar per la catifa vermella, després de la decisió que va prendre la Junta Directiva a partir de les crítiques rebudes per part de sectors com el dels guionistes.



Veterans i novells

La cinta de Bayona aspira al Goya a Millor pel·lícula, Millor direcció, Millor actriu de repartiment, Millor guió adaptat, Millor muntatge, Millor adreça de fotografia, Millor música original, Millor adreça de producció, Millor direcció artística, Millor maquillatge i perruqueria, Millor so i Millors efectes especials.

Per la seva banda, 'El hombre de las mil caras' aspira al premi a Millor pel·lícula, Millor direcció, Millor guió adaptat, Millor música original, Millor actor protagonista, Millor actor revelació, Millor direcció de producció, Millor muntatge, Millor direcció artística, Millor maquillatge i perruqueria i Millor So.

Així mateix, 'Tarde para la ira' competirà pel Goya a Millor Pel·lícula, Millor direcció novella, Millor guió original, Millor actor protagonista, Millor actor de repartiment, Millor actor revelació, Millor actriu revelació, Millor direcció de fotografia i Millor muntatge.

'1898, Los últimos de Filipinas' és la tercera pel·lícula més nominada, amb 9 candidatures -entre elles, Millor direcció novella i Millor actor revelació--, seguida per 'Julieta' (7 nominacions, entre les quals destaquen les de Millor pel·lícula i Millor director), 'Que Dios nos perdone' (6, entre elles Millor pel·lícula i Millor direcció), 'La reina de España' (5) i 'Kiki. El amor se hace' (5).



Actors i actrius

Quant a les categories actorales, Eduard Fernández, en el seu paper de Fernando Paesa en 'El hombre de las mil caras', competeix pel Goya a Millor actor protagonista amb Roberto Álamo ('Que Dios nos perdone') i amb Antonio de la Torre i Luis Callejo, tots dos pel seu treball a 'Tarda para la ira', l'òpera primera de Raúl Arévalo.

A l'apartat femení, es troben Emma Suárez per 'Julieta', Carmen Machi ('La puerta abierta'), Penélope Cruz ('La reina de España') i Bárbara Lennie ('María y las demás'). Així mateix, Suárez competeix també pel guardó a Millor actriu de repartiment per 'La próxima piel', una categoria en la qual competirà amb Candela Peña ('Kiki, el amor se hace'), Terele Pávez ('La puerta abierta') i Sigourney Weaver ('Un monstruo viene a verme').

A Millor actor de repartiment aspiren Karra Elejalde ('100 metros'), Javier Gutiérrez ('El olivo'), Javier Pereira ('Que Dios nos perdone') i Manolo Solo ('Tarde para la ira').



Pel·lícula iberoamericana i europea

D'altra banda, a la categoria de Millor pel·lícula iberoamericana competiran 'Anna', de Jacques Toulemonde (Colòmbia); 'Desde allá', de Lorenzo Bigues (Veneçuela); 'El ciudadano ilustre', de Gastón Duprat i Mariano Cohn (l'Argentina); i 'Las elegidas', de David Pablos (Mèxic).

A la categoria de Millor pel·lícula europea es troben 'El editor de libros', de Michael Granage (el Regne Unit); 'El hijo de Saúl', de Lászlo Nemes (Hongria); 'Elle', de Paul Verhoeven (França); i 'I, Daniel Blake', de Ken Loach (el Regne Unit).

Pel que fa al premi a Millor pel·lícula documental, aspiren les cintes '2016. Nacido en Siria'; 'El Bosco. El jardín de los sueños'; 'Frágil equilibrio' i 'Omega'. Quant a la categoria de Millor pel·lícula d'animació, competeixen 'Ozzy', 'Psiconautas, los niños olvidados' i 'Teresa eta Lattzagorri'.

Així mateix, en la categoria de curtmetratges, en ficció es troben 'Bla, bla, bla'; 'En la azotea', Graffiti', 'La invitación' i 'Timecode'; en documental: 'Cabezas habladoras', 'Esperanza', 'Palabras de caramelo' i 'The resurrection club'; i en animació: 'Darrel', 'Decorado', 'Made in Spain' i 'Uka'.

La gala se celebrarà una setmana després que Mediaset España hagi anunciat que no acudirà a l'entrega dels Premis Goya en protesta pel patrocini de la cerimònia que organitza l'Acadèmia de Cinema per la marca de perfumeria Saphir.