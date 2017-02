El Nais Bar de Manresa arrenca avui la seva primera programació cultural

Inaugurat el novembre passat, el Nais Bar, a la plaça de Sant Ignasi Malalt de Manresa, ja va obrir les seves portes pensant en oferir una programació cultural que atorgui més vida musical, escènica i literària al Barri Antic. Els seus promotors han triat el diumenge (a les 7 de la tarda) com el dia on centrar una programació que vol ser «el més eclèctica possible», explica Guillem Lafoz, i que es vol ampliar a més dies com havien previst inicialment.

Comencen avui amb la presentació del llibre Camina, del cantant de Txarango Alguer Miquel i la il·lustradora Gemma Capdevila. Excepcionalment i per compatibilitzar-ho amb els actes de la campanya a favor dels refugiats «Casa nostra, casa vostra», la presentació serà a les 8 del vespre. La primera programació –amb el patrocini de Cerveses La Pirata– conté música, monòlegs i teatre majoritàriament d'artistes forans, tot i que l'objeciu és «apostar fort per l'escena local». En aquest sentit, els promotors del Nais han obert un formulari web per captar propostes locals (propostes.naismanresa.cat).

La cita d'avui serà gratuïta, tot i que una de les «característiques» del Nais serà el sistema de finançament basat en la taquilla inversa. Com expliquen, «Nais Manresa garanteix un mínim de 50 euros i pacta un màxim amb l'artista. Si aquest màxim se supera amb les aportacions del públic a la taquilla inversa, el sobrant es reparteix al 50 % entre artista i programador (Nais). En el cas que se superi el màxim, però, els 50 euros del mínim no retornen mai al Nais, sinó que s'acumulen per a properes programacions». Lafoz remarca la la necessitat que el públic sigui conscient «del preu de la cultura», però també del compromís de la sala de ser «molt transparents» amb l'aportació dels espectadors. Així, els resultats econòmics «es faran públics cada setmana per saber quants diners s'acumulen».