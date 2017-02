El Kursaal convida els nens i nenes que aquest febrer fan 10 anys a la gala del Jan i la Júlia

Els nens i nenes de Manresa i comarca que aquest mes de febrer fan 10 anys estan convidats a la Gala Petit Kursaal Jan i Júlia i els seus amics, que es farà diumenge, a les 6 de la tarda, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Els qui així ho vulguin poden recollir una invitació presentant el DNI a les taquilles del Kursaal. L'espectacle està inclòs en el programa de celebració del desè aniversari del teatre, reinaugurat el 20 de febrer del 2007, que començarà divendres amb la inauguració de l'exposició «10 anys del Kursaal en les portades del Toc». Conduïda pels germans Jan i Júlia, protagonistes dels espectacles del Servei Educatiu del Kursaal, a la gala no hi faltarà el Kursaalet, la mascota del Kursaal, ni tampoc grups i artistes locals, com ara la Companyia Sgratta o La Roda Produccions. L'espectacle ideat per Cristina Gonzàlez, responsable del Servei Educatiu, estarà interpretat per Albert Ruiz i Sílvia Blavia, que tindran la col·laboració sorpresa d'altres artistes convidats.