«El somni de Gulliver» que es va estrenar a Manresa fa ara estada al Teatre Nacional

Un dels espectacles que es van representar a l'espai de l'antiga fàbrica de l'Anònima en la darrera edició de la Fira Mediterrània de Manresa arriba aquest cap de setmana al Teatre Nacional de Catalunya. El somni de Gulliver, de Roland Olbeter, farà estada a la Sala Tallers amb una proposta inusual: òpera mecanitzada amb marionetes robotitzades. Les funcions s'iniciaran dijous i l'espectacle, recomanat per a tots els públics a partir de 10 anys, estarà en cartell fins al 26 d'aquest mes de febrer.

Els viatges de Gulliver són un referent literari des de la publicació l'any 1726 del relat concebut pel clergue i escriptor irlandès Jonathan Swift. Creades en clau de sàtira, les peripècies de Gulliver parlen sobre la condició humana i el gènere de la narrativa de viatges.

L'artista alemany Roland Olbeter transporta els viatges del popular personatge a un format que no s'acostuma a poder contemplar als escenaris catalans. El somni de Gulliver és una òpera mecanitzada en què els protagonistes són marionetes robotitzades. El vídeo i la música completen un muntatge que durant les diverses sessions que va oferir a la Mediterrània va deixar un pòsit de sorpresa en els espectadors.

Roland Olbeter, que viu a Barcelona, ha treballat tant per a La Fura dels Baus com per a l'artista moianès Marcel·lí Antúnez, amb els quals col·labora de manera regular en el disseny d'instal·lacions sonores i mecàniques. Reconegut com un dels creadors més rellevants del teatre d'objectes, per explicar els viatges de Gulliver fins als últims racons de l'univers desplega un gran artifici tecnològic del qual és tant l'ideòleg com el dramaturg i el director.

El somni de Gulliver, tot i les seves peculiars característiques tècniques, és una òpera. Per això, disposa d'un bon elenc de veus: el baríton Joan Martín-Royo (Gulliver), la mezzo Clàudia Schneider (Glumdalkitch), el tenor Antoni Comas (rei Eggman), el baix baríton Carlos Fesser (senyor Mondi), els contratenors Toni Gubau i Oriol Rosés (immortals), els baixos Antonio Fajardo i Néstor Pindado (corbs) i Anna Barreiro, Lucía Verger, Nerea Urriza (Escola Aula de Música 7), dirigides per Óscar Larios, com a cor infantil en el paper de Nanobots. La composició és d'Elena Kats-Chernin i la direcció musical va a càrrec de Carlos Fesser.