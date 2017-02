wendy, màgia i realitat

la desaparició de wendy

?Direcció: Oriol Broggi. Intèrprets: Joan Anguera, Diana Gómez, Antònia Jaume, Mar del Hoyo, Xavier Ripoll, Josep Sobrevals i Armand Villén. Dissabte, 4 de febrer. Teatre Kursaal de Manresa.



L a desaparició de Wendy, de Josep Maria Benet i Jornet, va passar per l'escenari del Kursaal com una declaració d'amor plena pel teatre de l'autor. L'argument presenta una companyia a punt de representar Peter Pan, però un problema amb els decorats els fa reformular la representació. Com que dels que disposen són els de La Ventafocs, acaben desenvolupant un viatge màgic i narratiu adaptant-se a la nova situació.

I aquesta nova situació esdevé un relat profund, un despertar a una realitat fins ara totalment desconeguda i inimaginable, l'autèntica veritat d'un conte, en la qual els records, el despertar de la consciència, el viatge cap a la maduresa o el creixement personal, es posen al servei d'una particularíssima i fascinant aventura de descoberta, d'antagonisme entre somni i realitat. Quin esdevé el correcte quan tots dos són tan inversemblants com vertaders?

La desaparició de Wendy juxtaposa aquest creuament de camins farcits d'elements minuciosos i detalls imperceptibles però que, al capdavall, fan esdevenir-ne la curiositat i l'interès de la peça. Certament, la proposta esdevé un espai obert, on real i irreal conviuen i hi tenen cabuda.

Els prismes versàtils es manifesten no a l'hora d'explicar una història sinó en el fascinant viatge que cal per descobrir-la. En el ventall detallista, el sincer homenatge cap a l'autor amb un repertori artístic en què captiven, amb majúscules, Joan Anguera, Diana Gómez i Xavi Ripoll.