Gossos portarà «Zenit» al festival Strenes

El quintet manresà Gossos, Mishima, Joan Miquel Oliver o Cesk Freixas presentaran els seus nous treballs al festival Strenes de Girona, que es farà del 25 de març al 30 d'abril a diferents escenaris de la ciutat. Aquests noms se sumen a algunes propostes que ja havien avançat, com l'esperada estrena del nou disc d'Els Amics de les Arts o l'inici de la gira europea de Julieta Venegas. "És la cinquena edició i hem aconseguit ser el que volíem ser", ha explicat el director del festival, Xavi Pascual, que destaca que han situat Strenes com l'escenari on la majoria de grups volen presentar els seus nous discos o donar el tret de sortida a les gires. A banda, el festival crea enguany una secció per a artistes internacionals i continua apostant pels grups emergents.

Només queda una incògnita per desvetllar sobre la programació de l'Strenes: qui inaugurarà el festival amb el ja tradicional concert al terrat de l'Oficina de Turisme de Girona. El director del festival, Xavi Pascual, ha presentat aquest dimecres el conjunt de la programació, que inclou grans noms de l'escena musical del país que han triat el festival per presentar els seus nous treballs en directe.

A la secció Strenes hi haurà els veterans Gossos. "Ells diuen que estan en el seu millor moment i jo crec que és així", ha explicat Pascual. Presenten el seu disc "Zenit" en directe per primera vegada a Girona (21 d'abril, plaça Catalunya). Una de les grans cites d'aquesta edició és la presentació en primícia del nou treball de Mishima en un concert a les escales de la Catedral. El grup irromp així de nou a l'actualitat musical amb un nou disc sota el braç. A finals de novembre ja van anunciar que el festival també serà l'escenari de l'estrena oficial de les noves cançons d'Els Amics de les Arts. Serà el concert de clausura del festival, també a les escales de la Catedral, i les entrades ja estan exhaurides.

Un dels habituals del festival i "aquell nen que has vist créixer i que te n'alegres que les coses li vagin bé" són Blaumut, que aquest any tornen al festival per presentar el seu nou àlbum en un concert a l'Auditori de Girona. Joan Miquel Oliver prepara un concert molt especial, acompanyat per la GIOrquestra donarà a conèixer les cançons del nou treball en primícia.

Fermin Muguruza & Chalart 58 presentaran el disc enregistrat a Barcelona i Paco Ibáñez, als seus 83 anys i essent un icona de la lluita per la llibertat, portarà a Girona l'espectacle "A Galopar en tiempos de Indominia a Escala Planetaria". Miquel Abras, com ja s'havia anunciat, presentarà el nou disc al Teatre Municipal de Girona.

Cesk Freixas també ha triat Strenes per presentar per primera vegada les cançons del seu nou disc "Proposta" i ho farà envoltat dels artistes que han col·laborat en l'àlbum.

Els espectacles infantils de Muchachito i Albert Pla amb Tortell Poltrona posaran l'accent en les propostes per a tota la família. Completen el llistat de l'apartat d'estrenes del festival Gertudis, l'Orchestra Fireluche, Miqui Puig, Maria Arnal i Marcel Bagés, Anímic i Buhos.

20 anys de Dr. Calypso

El festival estrena, en aquesta cinquena edició, una secció per a artistes internacionals. La primera serà Julieta Venegas, la mexicana presentarà la seva gira en format íntim on repassa grans èxits de 20 anys de trajectòria.

A banda, el festival Strenes també ha apostat per retre homenatge al disc que va revolucionar el panorama reggae-ska del país: "Toxic songs" de Dr. Calypso. Serà en un concert a la plaça Catalunya el 22 d'abril. És un dels concerts gratuïts. Enguany, l'escenari per a aquestes propostes ha canviat "per una qüestió d'aforament i perquè hi havia hagut queixes de veïns". Abans, el situaven a la plaça Sant Fèlix i ara el traslladen a la plaça Catalunya.

Una altra de les prioritats del festival és descobrir i donar oportunitats a grups emergents a la secció anomenada 'el que vindrà'. En aquesta edició aposten per Ramon Mirabet, Doctor Prats, Renaldo&Clara, Joan Rovira i Marion Harper. A la secció 'descobertes' han programat Fito Luri, Pavvla, Lakaste, Gener i Véase pág.57.

Durant la presentació, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, i el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, Xavier Díaz, han ressaltat que en poques edicions l'Strenes s'ha consolidat com una de les cites imprescindibles per a l'escena musical catalana.

El festival, de col·laboració públicoprivada, té un pressupost de 397.000 euros.