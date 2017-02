La Mostra d'Igualada tractarà temàtiques considerades tabú en l'escena familiar

Hi ha determinades temàtiques com la guerra, l'Alzheimer, la mort, la por, la identitat sexual o l'assetjament «que es tracten poc en els espectacles familiars. Nosaltres creiem que als nens se'ls pot parlar de qualsevol cosa». És la reflexió de Pep Farrés, director artístic de La Mostra d'Igualada, que, per a la 28a edició de la fira de teatre infantil i juvenil, ha programat una desena d'espectacles que giren entorn de temàtiques que es poden considerar tabú en els espectacles infantils i juvenils. Els muntatges, explicava ahir Farrés, «estan tractats amb un codi adreçat especialment als nens».

La Mostra presentava aquest dimarts el cartell de la nova edició, que es farà del 30 de març al 2 d'abril, amb la participació de 51 companyies (tres de bagenques i una d'anoienca) que oferiran 52 espectacles i 102 funcions. Repeteix La Mostra Jove a l'Escorxador i la Llotja es torna a instal·lar al Museu de la Pell.

Alguns dels espectacles que tractaran temes controvertits seran Maravilla en el país de las miserias, d'Atikus Teatro, que parla del dolor, la misèria i la injustícia que causen les guerres; El col·leccionista de pors, de l'Estenedor Teatre; Euria (Pluja), de Markeliñe, sobre el sentiment de pèrdua i la capacitat de superació; Limbo, de Les Impuxibles, un espectacle de teatre musical que narra la història d'un noi que abans era una noia; Safari, de la companyia La Baldufa, un muntatge ambientat a la sabana on, a través d'un lleó que no sap rugir es construeix una faula sobre el bullying a l'escola; i Cospress, de Kimani, una obra de teatre físic i objectes que, amb un to poètic, irònic i surrealista, parla de l'obsessió pel culte al cos.

Seguin la línia de les darreres edicions, La Mostra es divideix en quatre itineraris en funció del públic al qual es dirigeixen: «Per als més petits», amb espectacles per a nens de 3 a 6 anys (10 muntatges); «Per als no tan petits», per a infants de 6 als 12 anys (15 muntatges); «La Mostra jove», per a nois i noies de 12 a 18 anys (10 muntatges); i «Per a tothom», amb propostes per a tots els públics (17 muntatges). Pel que fa a La Mostra Jove, l'Escorxador tornarà a ser la seu dels espectacles dirigits als joves de 12 a 18 anys. Enguany, explicava Farrés, «l'espai serà autogestionat pels mateixos joves, que podran proposar activitats paral·leles a la programació com ara concerts i tallers».

La Llotja tindrà una quarantena d'expositors (l'any passat en van ser 33) i de moment s'han acreditat 504 professionals.