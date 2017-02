El Premi Climent Muncunill Roca es lliura demà al Casino de Manresa

L´Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa inaugurà demà, a les 20 h, l´exposició d´obres presentades al 12è premi per a Joves Artistes Climent Muncunill Roca, que es podrà visitar fins al dia 23 de febrer, de dimarts a diumenge de18 a 21 h. En el mateix acte es llegirà el veredicte del jurat i es lliurarà el premi al guanyador o guanyadora de l´edició present. Paral·lelament, a la sala El Cercle del Cercle Artístic de Manresa s´obrirà una mostra amb les obres guanyadores de les 12 edicions anteriors d´aquest concurs: Mariona Vilaseca, Eva Soto, Ramon Brichs, Alejandro Araya, Anton Campos, Alejandro Martin, Alba Vila, Cristina Zafra, Marc Sangrà, Omar Jimènez, Sebastian Velasco Navarro, Diego Beneítez Gomez. Es podrà visitar de dilluns a dissabte de18 a 20.30 h.

A l´edició d´aquest any s´hi han presentat 24 obres en la seva majoria de pintura i dibuix provinents d´artistes manresans i de la comarca però també de la resta del país, Castella, València, Mallorca i Andalusia.L´obra guanyadora entra a formar part del fons del Museu Comarcal de Manresa. Des de la vuitena edició, la convocatòria es fa bianualment i la dotació econòmica del premi són 2.400 euros per al guanyador i un accèssit de 1.200 euros.