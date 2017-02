La segona 'Ombres de Grey' ja ha venut 1.300 entrades anticipades al Bages Centre

No és el desfici de fa dos anys però déu n'hi do. Dos dies abans de l'estrena de la segona part de la trilogia eròtica –manilles, fuets i cordes– de Grey, Multicinemes Bages Centre ja havia venut, fins aquest dimarts a mitja tarda, unes 1.300 entrades anticipades, majoritàriament per al cap de setmana i, en especial, per al dia de l'estrena, divendres. Una xifra que, segurament, creixerà els propers dies tot i que, com explicava Jordi Gonzàlez, gerent del multicinemes, «difícilment superarà la febrada de fa dos anys», quan es van superar les 2.100 entrades anticipades. Cincuenta sombras más oscuras es podrà veure a Manresa en dues sales, la 1 i la 7. La primera part de la trilogia és la pel·lícula amb més prevenda anticipada al multisales dels Trullols.

El 13 de setembre es va estrenar el primer tràiler de la segona part de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la d'E. L. James i ara fa un mes, el 7 de desembre, el segon, coincidint amb l'inici de la prevenda d'entrades. «Ja llavors en vam vendre unes quantes, sobretot com a regal nadalenc, però ha estat els darrers dies quan se n'ha disparat la compra», subratlla Gonzàlez. 50 ombres d'en Grey va recaptar a taquilla 521 milions d'euros arreu.

En el nou lliurament, i després de la seva ruptura amb Christian Grey, Anastasia Steele accepta una feina en una editorial de Seattle. El seu cap, Jack Hyde, intenta seduir-la i Christian li proposa reprendre la relació. Una nova història amb noves regles. L'encarregat de dirigir la segona i tercera part és James Foley (Seduciendo a un extraño), que substitueix Sam Taylor-Johnson. Es mantenen en els papers protagonistes Dakota Johnson (Anastasia Steele) i Jamie Dornan (Christian Grey) i s'hi incorporen Eric Johnson i Kim Basinger, mite eròtic dels vuitanta.