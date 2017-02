Aretha Franklin es retira

La diva del soul Aretha Franklin ha anunciat que es retira de la música en viu després de 56 anys de carrera, i ho farà després de la publicació d'un últim àlbum que produirà Stevie Wonder i veurà la llum al setembre.

"He de dir-ho, em retiro aquest any", va afirmar la cantant, de 74 anys, encara que va deixar la porta oberta a gravar més discos.

"Gravaré, però aquest serà el meu últim any amb concerts. Això és tot", ha assegurat en una entrevista amb la ràdio WDIV Local 4 de Detroit (EUA).

"Faré algunes coses selectes", ha destacat la guanyadora de 18 premis Grammy i famosa per cançons com 'Respect', 'Chain of Fools', 'Baby I Love You', 'Spanish Harlem' o 'Angel'.

Un anunci que és amarg i dolç a la vegada, va reconèixer Franklin. Perquè la música "és el que he fet tota la meva vida", ha recordat.

"Em sento molt enriquida i satisfeta per on va començar la meva carrera i on està ara (...) Seguiré estant molt satisfeta perquè no m'estaré a seure i no fer res. Això tampoc seria bo", va explicar.

Però va assenyalar que els seus néts aniran aviat a la universitat i vol passar més temps amb ells.

Sobre el que probablement serà el seu últim àlbum, va afirmar estar "eufòrica" ??i que no pot esperar per entrar a l'estudi a gravar.

L'àlbum, que serà el seu disc d'estudi número 42 i que comptarà amb la producció de Stevie Wonder per a diversos dels temes, es publicarà al setembre i tot seguit la cantant realitzarà alguns concerts, màxim un o dos per mes.