Jamiroquai i Pet Shop Boys, reclams del Cruïlla 2017

L´edició del 2017 del Festival Cruïlla comptarà aquest estiu amb les actuacions, com a caps de cartell, de Jamiroquai, que presentarà nou disc en el que serà l´únic concert a l´Estat per presentar ´Automaton´ després de set anys d´absència; el grup del guitarrista de l´E Street Band Steve Van Zandt, Little Steven&The Disciples of Soul; Pet Shop Boys, The Prodigy, Two Door Cinema Club; Ryan Adams, que torna a Catalunya després d´una única actuació el 2002, i el duo de hip hop Die Antwoord, entre d´altres. Així ho ha donat a conèixer aquest dijous l´organització del festival, que segons del seu director, Jordi Herreruela, aquesta edició serà "la millor de la seva història" i suposa "un creixement de l´ambició que cristal·litza en un cartell somniat". El festival comptarà amb cinc escenaris i se celebrarà entre el 7 i el 9 de juliol al Parc del Fòrum.

Altres artistes que passaran per alguns dels cinc escenaris dels què disposarà el festival, que se celebrarà entre el 7 i el 9 de juliol al Parc del Fòrum, són Txarango, Ani Di Franco, El Petit de Ca l´Eril, Carlos Sadness, Dorian, Viva Suecia i Luthea Salom, a més dels ja anunciats The Lumineers, Youssou Ndour, Kase O. i Patrice.

Pet Shop Boys visitaran per primer cop el Cruïlla i presentaran el seu darrer espectacle musical i audiovisual després de la publicació de ´Super´ l´any passat; mentre que Two Door Cinema Club, el grup britànic que després de sorprendre amb les seves creacions de pop de guitarres i consolidar-se amb èxits com ´What you know´, tornarà a Barcelona amb el seu tercer disc ´Gameshow´ sota el braç.

Un altre dels altres caps de cartell, Steve Van Zandt, ha visitat Barcelona en multitud d´ocasions com a guitarrista de Bruce Springsteen a l´E Street Band però aquest estiu ho farà liderant la seva pròpia banda, Little Steven & The Disciples Of Soul, que combina rock, pop i R&B. Steve Van Zandt va aparcar el grup a la dècada dels 90 quan va tornar al costat del Boss amb l´E Street Band.

La presentació del cartell del Cruïlla d´aquest any ha tingut lloc aquest dijous a l´Antiga Fàbrica Estrella Damm i ha comptat amb la presència de sis artistes relacionats amb el festival, com Esteban Girón de Toundra i Exquirla (projecte conjunt entre el membre del grup madrileny amb El Niño de Elche), Julián Saldarriaga de Love of Lesbian; Alguer Miquel i Bo de Txarango, que oferirà una segona actuació al Cruïlla Primavera; Carlos Sadness, que tornarà a actuar al festival; Shuarma de Elefantes, Ramon Mirabet i Kiko Tur d´Aspencat, que ha anunciat que aprofitarà el festival per acomiadar-se dels escenaris, segons ha anunciat ell mateix en la roda de premsa.

El festival comptarà ampliarà fins a cinc els escenaris, per on passaran una trentena d´artistes en total, entre els que també hi haurà Residente, La Raíz, Jain, coneguda per ser l´autora de ´Come´ un dels èxits de l´any gràcies a la campanya televisiva d´un centre comercial; Neuman, Pau Vallvé, que presenta un disc doble; AaronChupa; l´antic líder d´Standstill, Enric Montefusco; Luthea Salom i Cala Vento, entre d´altres.

El director del festival, Jordi Herreruela, també ha anunciat que aquest estiu el festival també tindrà una tercera jornada, diumenge 9 de juliol, enfocada al públic més familiar i que en les properes setmanes es farà un acte per donar a conèixer totes les activitats no estrictament relacionades amb el festival.

D´aquesta manera, el Cruïlla combinarà un any més estils i una oferta musical variada, amb concerts que tindran una durada d´una hora, excepte la majoria de caps de cartell, amb actuacions de 90 minuts.