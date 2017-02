10 euros i 30 l'abonament

El preu de les entrades de cada espectacle és de 10 euros i fins al 19 de febrer es pot adquirir un abonament per veure les 4 obres per 30 euros. La venda d'entrades anticipades i d'abonaments es pot fer a Milar Reguant Agut (Súria); online a entrades.fomentculturalsuria.cat o a la taquilla del teatre una hora abans de la funció. Hi haurà, també, servei de bar al vestíbul, abans i després de cada espectacle. El Foment Cultural de Súria és una entitat sense ànim de lucre i els joves que han engegat el cicle han buscat finançar-lo a través de la venda d'entrades, l'aportació de l'Ajuntament i el patrocini d'empreses surienques. Busquen el boca-orella i treure el màxim rendiment de les xarxes socials.