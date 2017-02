Igualada presenta la guia del pas del Quixot per Catalunya

La Biblioteca Central acollirà avui, a partir de les 19 h i amb entrada lliure, la presentació de la Guia del Quixot per terres de parla catalana, de l'editorial Apostroph. En el llibre es ressegueix la petjada del personatge creat per Cervantes de camí cap a Barcelona per l'antic camí reial, un trajecte per Catalunya que va fer passar el cavaller més famós de la literatura universal per poblacions com Lleida, Bell-lloc, Mollerussa, Cervera i els municipis anoiencs dels Hostalets de Pierola, Montmaneu, Igualada i Masquefa.