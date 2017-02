Suriencs amb ganes de nous espectacles

Tenien clar que volien portar a Súria una programació cultural «diferent i professional» que convivís amb els espectacles amateurs que es fan al poble. Una oferta nova i «atractiva» que s'adrecés a tots els públics, però pensant en la població més jove. Com ells. De les primeres converses, a la tardor, va néixer la idea d'Art en cicle, que s'ha convertit en la primera programació cultural de música i teatre professional que s'organitza al poble bagenc. Els promotors són un grup de joves vinculats al Foment Cultural de Súria, amb ganes i ambició, que van acabar engrescant la junta, l'Ajuntament i les empreses locals per tirar endavant un primer cartell amb quatre espectacles.

Marc Peramiquel, de 20 anys, i Josep Junyent, de 25, són dos d'aquests joves que hi ha al darrere d'Art en cicle, que en la seva primera edició se celebrarà «entre Pastorets i caramelles» (del 19 de febrer a l'1 d'abril), quan es produeix «un buit d'activitat» a Súria. Segons la rebuda que tingui el cicle, la intenció és, expliquen, programar-ne un segon a la tardor. «La idea és fer un salt qualitatiu en la programació cultural i, sobretot, que no sigui un bolet»,remarca Junyent. Es vol aprofitar l'ambient cultural del poble i el públic «que ja assisteix al teatre amateur» per tibar-lo cap a la nova proposta i convèncer de les virtuts de la iniciativa a un nou públic, més jove, explica Peramiquel. Es tracta d'oferir «un plus, una programació complementària» que sumi tant a Súria com a la comarca: «hi ha molta gent del poble abonada al Toc del Kursaal o que se'n va a Barcelona a veure concerts i teatre professional. Art en cicle vol portar alguns d'aquests espectacles a Súria», remarquen. La seu del cicle serà el rehabilitat Teatre del Foment Cultural de Súria, amb capacitat per a 175 persones.

Començaran amb microteatre el 19 de febrer, una proposta habitual en la cartellera barcelonina però inèdita a Súria. En grups d'unes 40 persones es farà un circuit de tres obres (de 15 a 20 minuts) que es podran veure simultàniament en espais poc habituals del teatre: sota l'escenari; el vestíbul i el magatzem. Art en cicle continuarà el 4 de març amb «algú de la casa». És el surienc Roc Esquius, autor i director de Mars Joan amb la Companyia Dara, que fins al 26 de febrer es torna a representar al Tantarantana.

El tercer nom del cartell, el 18 de març, serà el soulcrooner solsoní Eduard Gener, que portarà per primer cop a la Catalunya Central el seu nou disc, Diumenge, amb banda completa, que haurà presentat el 10 de març al Black Music Festival de Girona. Clourà el cicle l'1 d'abril una de les veus femenines amb més projecció del país, Judit Nedderman, que repassarà el seu segon treball, Un segon, publicat el 2016.