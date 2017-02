L'artista valenciana Laura Villalpando s'endú el Premi Muncunill i Roca

La valenciana Laura Villalpando va guanyar ahir el primer guardó de la 12a edició del Premi Climent Muncunill i Roca per a joves artistes, que va viure la lectura del veredicte i la inauguració de les obres exposades en un acte celebrat a l'Espai7 del Casino de Manresa. Villalpando es va endur els 2.400 euros i la possibilitat de fer una exposició al Cercle Artístic amb l'obra Permanència. L'accèssit, dotat amb 1.200 euros, va ser per a la mallorquina Míriam Cifré, per l'obra Sense títol 17. La mostra amb les obres presentades al concurs es podrà veure fins al dia 23 de febrer, amb entrada lliure.