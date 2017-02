El Conservatori s'emociona en l'homenatge als Esquirols

A les 7 de la tarda de la data assenyalada per la cançó, el 12 de febrer del 2017 ha començat el concert d´homenatge als Esquirols. No ha nascut cap nen amb rodes de trial ni claus angleses a les mans, però si que la cançó s´ha entonat dalt de l´escenari. Ho han fet els Sciurus davant d´una platea plena a vessar i en la qual hi havia gairebé tots els qui en un moment o altre van formar part dels Esquirols. Ells, però, només han pujat a l´escenari al final de tot, quan han interpretat el Torna Torna Serrallonga acompanyats de tots els grups que durant la tarda van versionar les seves cançons i també del president de la Generalitat Carles Puigdemont.

De fet, la presència de Puigdemont ha ajudat a fer encara més reivindicatiu l´acte, en el qual ja des d´un principi s´han pogut sentir crits d´«independència» que s´han repetit en més d´una ocasió al llarg d´una vetllada en la qual també s´ha fet referència a l´actual situació política del país i amb unes lletres que demostren que deseprés de 40 anys hi ha coses que han canviat ben poc.

Reividicacions a banda, era un homenatge als Esquirols i al llarg de la tarda, un dels qui més s´ha emocionat ha estat Joan Crosas després d´interpretar Arrels al costat de Manel Camp.

El concert, havia començat amb Pastorets Rock que, acompanyats de la Jana, l´Aloma i l´Alba, les tres filles de Joan Vilamada, van interpretar Cada dia és un nou pas. Tot seguit eren els Germà negre el qui posaven la música. També van posar ritme a l´escenari els Giovinnetto amb Mots i Arrels, cançó, aquesta última que van repetir els Ebri Knight. A l´escenari, també hi van pujar Titot i David Rosell i els Sciurus que habituats a versionar els Esquirols són el grup que ha ofert el major repertori de cançons.