VÍDEO: Puigdemont puja a l'escenari per cantar 'Torna, torna Serrallonga'

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser un dels protagonistes, aquest diumenge, del concert en homenatges als Esquirols que va omplir el teatre Conservatori de Manresa. A banda d'assistir com a públic, Puigdemont no va dubtar a l'hora de pujar a l'escenari per sumar-se a les veus que, liderades per l'actor i exmembre del grup Joan Crosas, van interpretar la coneguda cançó 'Torna, torna Serrallonga'.