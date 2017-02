El manresà Ivan Tapia crea el primer 'room escape' que agafa forma de llibre

El fenomen dels room escape arriba també al sector editorial amb la publicació d'Escape Book (Lunweg), del manresà Ivan Tapia. El volum proposa a l'espectador ser protagonista de la història que s'explica, talment com en els jocs d'enigma en espais físics que s'han posat de moda en els dar-rers temps a Catalunya.

Escape Book és la versió en paper d'una forma d'oci de la qual Ivan Tapia és un dels grans especialistes, i que fa unes setmanes va estrenar a Manresa una adaptació al format teatral. El llibre exposa el cas de la periodista Candela Fuertes, especialista en delictes econòmics i financers. La reportera, que investiga les activitats il·lícites d'un empresari i de l'anomenat Club Wanstein, està tancada en un laberint i té una hora per escapar-ne i delatar els delinqüents.

A diferència d'una novel·la policíaca o criminal, el lector no és aquí un espectador del desenllaç d'un cas sinó part constituent de la solució. Ivan Tapia és dissenyador d'enigmes i va fundar l'empresa d'oci intel·ligent Cocolisto, que treballa per a grans firmes multinacionals com Danone, Banco Santander i Esade.