El jove ballarí Guillem Cabrera rep una beca de la Generalitat

Guillem Cabrera i Espinach, el jove ballarí de Sant Salvador de Guardiola que el passat setembre ja va iniciar el segon curs al Royal Ballet de Londres, ha estat becat per la Generalitat amb ajut de 6.000 euros d'ajuda a la professionalització. Ahir es va oficialitzar amb una trobada de Cabrera i la seva família amb el conseller de Cultura, Santi Vila. L'import ajudarà la família a finançar l'anualitat de la prestigiosa escola, que costa uns 25.000 euros. El jove agraeix en el seu Facebook l'atorgament de la beca (" que ens ajudarà amb els pagaments d'aquest segon curs a The Royal Ballet School) i, també, l'interès del conseller pels seus estudis ("m'ha agradat molt que s'interessés pel meus estudis, per la meva formació, pel funcionament de l'escola i també pel meu futur. Hem parlat de les dificultats dels inicis, del meu dia a dia i li he fet saber que he passat de curs. Gràcies per confiar en mi i en les meves possibilitats"). El conseller també va fer servir el Facebook per anunciar la seva trobada amb Cabrera: "rebo en Guillem Cabrera, el jove català que amb 13 anys triomfa al Royal Ballet School de Londres. Al costat del nostre talent! Un plaer ajudar-lo!"

Una de les eines promocionals que la família ha fet servir per trobar suports per al finançament del curs -per al primer van aconseguir captar gairebé 13.000 euros a través de petits mecenes- ha estat la gravació d'un video al Liceu, a través de la productora Zoopa, de l'actor Santi Millán, a cost zero gràcies als contactes de la manresana Mar Canet i l'empenta que va suposar la participació de Cabrera (i la repercussió que va tenir) en el muntatge Frankestein a la Royal Opera House, en el qual interpretava el paper del germà petit del científic que crea el monstre. Així mateix, gràcies a la mediació del conseller Vila, amb qui la família s'havia reunit sol·licitant-ho a través del Facebook particular, el rodatge es va poder fer al Liceu també sense cost.