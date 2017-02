Els Messengers de Ramon Escalé i Jordi Savall, candidats als premis Enderrock

Els Barcelona Gospel Messengers, dirigits per Ramon Escalé, i Jordi Savall aspiren a guanyar dues de les categories dels premis Enderrock del públic. Els Messengers competeixen, amb Be Here Now: Un tribut a George Harrison, en la categoria de millor disc de jazz del 2016, contra Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet (He's Funny That Way) i Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band (Sinatra 100 anys). Els candidats a millor disc de clàssica són Jordi Savall (Dixit Dominus: Vivaldi, Mozart, Handel), La Simfònica de Cobla i Corda (Tossudament Llach) i Alba Ventura (Études).