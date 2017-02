Quan el vent es torna ferro i es pot tocar

La natura, la meditació i els llibres són tres elements centrals en l'obra de l'escultora manresana Àngels Freixanet. Apareixen en la selecció d'obres, una vintena, que es pot veure a les instal·lacions de la FUB de Manresa, administradora de la Festa de la Llum. L'entrada és gratuïta i, la majoria de peces són a l'aire lliure.

La inauguració de la mostra va tenir lloc ahir al matí, amb un centenar llarg de persones omplint el vestíbul de l'edifici principal, on es pot agafar un fullet per anar seguint el recorregut. Un audiovisual introdueix el treball de l'artista. No hi van faltar unes quantes ametlles de la llum actualitzades, les de xocolata, que van desaparèixer en qüestió de segons. El públic, després, es va desplaçar al pati interior, on es pot veure part de l'escenografia creada per Freixanet per a El retaule de la Llum, un musical de Manel Camp i Joan Barbé, que es va estrenar al 2001 per commemorar el centenari de l'Orfeó Manresà i que es va arribar a representar al Liceu.

Totes les obres de Freixanet estan fetes amb ferro reciclat. «És un material que ha tingut altres vides i que ara en pren una de nova», explicava l'artista. «M'agrada que la gent pugui tocar i acaronar les obres, que senti les emocions que hi ha hagut en fer-les». Més d'un hi va passar la mà amb timidesa. «No tingueu por, no solen fer mal!», deia l'escultora.

«Inconfusible», així definia l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, l'obra de Freixanet en els parlaments inaugurals. També va prendre la paraula Valentí Martínez, director general de la FUB, per llançar al vol una proposta: «les obres queden molt bé aquí, esperem que alguna s'hi pugui quedar. Ho haurem de negociar amb l'artista en la intimitat», bromejava.

L'exposició està prevista fins al 7 d'abril, tot i que pot ser que s'allargui uns dies més i que després es traslladi a les instal·lacions de la Universitat de Vic. L'artista també té previst exposar pròximament a la Biblioteca de Solsona.

«Estaria bé que aquesta mostra servís perquè la universitat passés a dedicar un espai permanent a les arts plàstiques», reflexionava Joan Barbé, amic de l'artista i comissari de l'exposició. «Aquí hi ha una selecció del millor de la seva obra, on es pot veure la seva tendència dels últims anys d'utilizar també color», subratllava.

L'exposició es titula On l'emoció et porti, i és a prop de la plaça de la Creu de Manresa, on Freixanet va instal·lar el 1990 Milcent, la seva primera obra a l'aire lliure, que un conductor ebri va tombar el 2013. «Al començament, això de tenir-la a fora em feia patir molt. Vaig passar nits sense dormir. El que mai hauria pensat és que el problema fos un accident de trànsit», explicava. A la ciutat també es poden trobar obres seves a l'avinguda Francesc Macià i a la plaça del Sol. N'hi ha a d'altres ciutats, com Súria, Molins de Rei i Parets del Vallès. També a París i Porto.

Ahir, Freixanet lluïa un vistós collaret fet per ella mateixa, amb un petit tronc de fusta al centre. Altra vegada, la natura. «És l'origen de tot», deia emocionada.