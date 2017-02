El Kursaal de Manresa tanca avui els actes del desè aniversari

Amb l´espectacle La màgia del Kursaal, que tindrà lloc aquest dilluns 20 de febrer a les 21.30h a la Sala Gran, es clouran els actes de celebració del desè aniversari del Teatre Kursaal de Manresa. L'espectacle, que té les entrades exhaurides, estarà presentat pel Mag Lari i comptarà, a més, amb la participació de diversos artistes, tant locals com del panorama musical i teatral català com Lloll Bertran, Mone, Daniel Anglès...

El muntatge, en format de cabaret, dirigit per David Pintó, començarà amb un número en què hi intervindrà tot el personal que treballa i col·labora amb el Kursaal, musicat per Marc Sambola.

Seguidament, la Gala farà un viatge per la trajectòria del Kursaal, des de l'any 1927 fins als nostres dies, i oferirà una mostra de tota la tipologia de disciplines escèniques que pot acollir el Kursaal. Mone, Lloll Bertran, la Companyia Bratislava, Marcel Gros, Manel Camp, Daniel Anglès i el Musical Més Petit són només alguns dels artistes que hi participaran.

Una dècada des de la reobertura



El teatre Kursaal de Manresa es va reinaugurar el 20 de febrer de 2007, després després d´un singular procés de recuperació, iniciat el 1995. L´Associació Cultural El Galliner, moguda per les ganes i la il·lusió de retornar el teatre a la ciutat, va impulsar l´organització de múltiples accions de mobilització ciutadana que van comptar amb el suport, la participació i la implicació d´entitats, artistes, públic... fins a aconseguir també la complicitat de tot el sector polític. Va ser amb l´esforç col·lectiu que va renéixer el Kursaal, fundat el 1927 a Manresa i que s´havia tancat el 1988.