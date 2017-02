El grup manresà Itzipa guanya el Llumplugged

El grup Itzipa, format per Anna Jané (veu), la manresana Clara Sorolla (veu), Enric Soler (contrabaix), Jordi Pulpillo (guitarra) i Ferran Izquierdo (bateria i percussió) van guanyar, diumenge a la nit, el tercer concurs musical Llumplugged, celebrat al cafè-teatre Voilà! Itzipa, amb un repertori de versions que es movia des dels boleros fins a influències reggaes, es va imposar a la formació vocal White Heaven –formada per músics bagencs i un andorrà– en una final molt disputada i d'«alt nivell», segons el jurat. Itzipa es van formar ara fa un any. Com a novetat del certamen d'enguany, l'Associació Vic-Remei triava entre els quatre finalistes el nom del grup que formarà part del cartell de la 22a edició de les Nits Musical, que serà, també, Itzipa.