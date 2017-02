El fenomen Stilton no s'atura

Preparin els telèfons mòbils: torna Geronimo Stilton a Manresa! Quatre funcions del musical basat en el llibre En el regne de la fantasia abans de l´inici de les quals no els diran que apaguin els dispositius i que no facin fotos. No, no, tot el contrari: com més millor i, sobretot, pengin-les a les xarxes socials, passin-les pel WhatsApp als amics i coneguts. Que bulli l´olla!

Més de cinc anys després de la primera dramatúrgia del simpàtic ratolí, que ha venut 128 milions d´exemplars de les seves aventures literàries arreu del món, torna al Kursaal una nova història escrita pel manresà Enric Llort, aquest cop amb direcció de Lluís Danés i la cantant i actriu surienca Beth Rodergas com a protagonista en el paper de Neridiana, la reina de les Fades Negres. Manresa és l´inici d´una gira que portarà l´espectacle estrenat al Condal barceloní per diverses poblacions catalanes, aquelles que poden encabir una producció de grans dimensions i el segell inconfusible d´un gran creador d´imaginaris visuals, Lluís Danés.



Un supervendes a l´escenari



Les xifres editorials del personatge creat per Elisabetta Dami espanten: només del llibre del qual neix el musical que dissabte i diumenge fa estada a Manresa se n´han venut 200.000 exemplars, uns guarismes insòlits en el sector que van convertir aquest viatge al Regne de la Fantasia en un dels títols més sol·licitats el 2015 arreu de l´estat. Des del 2000, quan la sèrie va començar a Itàlia amb el segell Edizioni Piemme, ja han aparegut dos centenars de llibres que s´han publicat en 150 països fins a totalitzar els 128 milions d´exemplars esmentats. Un negoci colossal i planetari.

Però ... qui és Geronimo Stilton. Una rata, parlant clar. Però no una rata qualsevol: dirigeix i escriu en l´Eco del Rosegador, el principal diari de l´illa de Ratalona. Fent esment dels valors humans i proposant als joves lectors unes aventures carregades d´intriga, els llibres que protagonitza el bonhomiós personatge es venen com xurros. Des del 2003, moment que el fenomen va aterrar a l´estat espa-nyol, s´han dispensat 12 milions d´exemplars en castellà i 2,5 milions en català.

La versió teatral del 2010, que va sumar dues-centes funcions entre el Condal i els bolos per Catalunya, va aplegar gairebé cent mil espectadors. Amb aquest precedent, no és d´estranyar que Stilton tornés a l´escenari, ara amb 21 cançons inèdites. Un fet que converteix Catalunya gairebé en pionera. Com explica Enric Llort, no els consten altres treballs similars tret d´un a Bèlgica i un musical a Itàlia, la pàtria del ratolí.

Manresa aportarà quatre funcions al balanç final del segon Stilton teatral. A hores d´ara encara queden algunes localitats a la venda de cadascuna de les funcions, però les platees estan pràcticament plenes.