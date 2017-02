VÍDEO: Escolta el primer tema del nou disc de Brams

El grup berguedà Brams ha presentat aquest divendres el primer tema que formarà part del seu nou àlbum d'estudi, previst per la primavera. La cançó porta per títol 'Turcs o cavallets'i representa un cant contra el racisme i la intolerància, això sí, amb accent berguedà i amb compassos de Patum inclosos.

Fins ara, l'últim disc de la banda és el titulat, Anem tancant les portes a la por, del 2014. El grup liderat per Francesc Ribera Titot es va formar el 1992 i fins al 2005. Van tornar el 2010 i fins ara.