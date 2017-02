L'expectació per l'obra de Gervasio Sánchez marca l'inici del Fine Art

El Fine Art es va desbordar ahir en la jornada inaugural. El certamen fotogràfic que convida a visitar mig centenar d'exposicions, en una vintena d'espais d'Igualada, va viure una concorreguda jornada inicial amb la presència del reconegut fotoperiodista Gervasio Sánchez. El festival es perllongarà fins al 19 de març i ofereix un ampli programa d'activitats paral·leles, amb tallers i visites guiades, entre altres propostes.

Gervasio Sánchez és l'autor de les fotografies que es poden veure a l'exposició Antologia, que s'ubica en una de les sales del Museu de la Pell de la capital anoienca. L'interès per escoltar-lo i participar en la visita guiada que havia de celebrar va congregar un públic nombrós, que va fer impossible la realització normal de l'acte. En el seu lloc, Sánchez va oferir un parlament en el qual va explicar les claus del treball que exhibeix en el Fine Art.

El fotoperiodista serà avui novament protagonista perquè hi ha prevista una altra visita guiada, a les 18.30 h. Demà diumenge, Sánchez impartirà el taller El rostro de las guerreras, que tindrà lloc al llarg del dia a l'Adoberia Bella. Les inscripcions es poden realitzar a la pàgina web del Fine Art, on també es poden consultar tant les exposicions i els llocs on es fan, com les activitats programades.

El festival celebra enguany el cinquè aniversari i, malgrat que encara no ha pogut escriure una llarga trajectòria, s'ha convertit en un dels certàmens més rellevants del país. La diversitat de temàtiques en els treballs fotogràfics és un dels seus punts forts.