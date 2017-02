Geronimo Stilton torna a fer vibrar el Kursaal

Martina Setvalls, de 8 anys, és de Navarcles. Ahir, acompanyada per la seva mare, era una de les espectadores que omplia a vessar la platea del teatre Kursaal, amb els ulls i les orelles ben oberts. El motiu? Tornar a veure, damunt de l'escenari, noves aventures d'un dels ratolins més famosos del món, que ella coneix bé: Geronimo Stilton. «És el personatge que m'agrada més. No l'havia vist mai al teatre, però he llegit molts llibres sobre les seves històries», explicava la jove espectadora durant la mitja part de l'espectacle, que avui viurà dues funcions més.

El ratolí periodista és tot un fenomen: ha venut 128 milions d'exemplars en 150 països del món. El 2010 ja se'n va fer una versió teatral en forma de musical, amb més de 200 funcions, i ara el manresà Enric Llort ha creat una nova història basada en El gran llibre del Regne de la Fantasia, que suposa el retorn del rosegador. El muntatge, que farà gira per tot el país, és dirigit per Lluís Danés.



Nardiana, la més malvada

Aquesta vegada, però, Stilton no es troba amb la seva amiga, la reina Flordiana. La malvada Nardiana –interpretada per la surienca Beth– ocupa el seu lloc i, a través d'un pla d'enganys i traïcions, trama apoderar-se del regne per convertir-lo en un lloc fosc.

Stilton, que retroba alguns dels seus antics amics, emprèn un nou viatge en el qual s'ha d'enfrontar a tota mena de perills: ha de trobar malèfics tresors, entre els quals l'essència de la foscor, el taüt de cristall, els cabells verds de les tres bruixes, la màscara de perdra, la cadena que es lliga i no es deslliga o el concentrat de tristesa.



Els més petits, protagonistes

Per sort, al llarg del seu camí el ratolí rep l'ajuda de les cuques de llum, del peix d'or i també dels més menuts del públic, que, durant tota la funció, es van encarregant de riure, picar de mans, cantar alguns dels temes més animats i, fins i tot, ajudar el protagonista a resoldre un parell d'endevinalles que li planteja un gran gegant.

També hi va haver lloc per a les preguntes: «què són tots aquests ulls?», deia una nena al seu pare quan Stilton visitava Ratpenalàndia, la llar dels ratpenats pudents. «I per què està plorant, ara?», es preguntava en un dels moments més tristos del muntatge, en què el ratolí s'adona que haurà de marxar per sempre del Regne de la Fantasia. En la recta final, però, el valor de l'amistat i el treball en equip entren en joc per tornar a fer somriure el ratolí i desemmascarar l'engany de les fades negres la malvada Nardiana.