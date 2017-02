Els Oscar inclouen en l''in memoriam' una productora viva

La gala dels Oscar d'enguany passarà sens dubte a la història per l'errada garrafal que han comès Warren Beatty i Faye Dunaway al dir el nom de la pel·lícula 'La, La, Land' en comptes del de 'Moonlight' a l'hora de llegir el títol de la cinta guanyadora al millor film. No obstant això, la gala també ha deixat altres errades igualment sorprenents.

Una d'elles es va produir en el que estava destinat a ser un dels moments més emotius de la nit, just quan la indústria de Hollywood recorda les celebritats que han mort en el darrer any. Un vídeo en el que aquest any hi han aparegut noms com el músic Prince, cineastes com Michael Cimino i Curtis Hanson, l'actor John Hurt o les actrius Zsa Zsa Gabor i Carrie Fisher.

El moment més desafortunat de l'homenatge, però, ha sigut el record per a la dissenyadora de vestuari Jane Patterson, ja que els responsables de l'edició del vídeo l'han recordat amb una fotografia de la seva col·laboradora i amiga Jan Chapman, encara viva.

Chapman ha vist la seva imatge il·lustrant el comiat a la seva companya i no ha dubtat en demanar explicacions i disculpes a la organització per l'error.