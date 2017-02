Error històric en els Oscar: 'Moonlight', millor pel·lícula després d'una rectificació en directe

'Moonlight s'ha convertit en la guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula després d'un error en la lectura del premi que donava com a guanyadora a 'La La Land'. L'Acadèmia d'Hollywood ha hagut de rectificar en directe per donar-li el premi a 'Moonlight'. Emma Stone i Casey Affleck han guanyat l'Oscar a la millor actriu per 'La La Land' i al millor actor per 'Manchester frente al mar', respectivament, en una gala en la qual el musical de Damien Chazelle ha estat el triumfador amb sis estatuetes. 'La La Land', la favorita en la gala dels Oscars, s'ha endut també l'Oscar al millor director, per Damien Chazelle, millor banda sonora, cançó original, fotografia i direcció d'art.





'La La Land' producer: "There's a mistake. 'Moonlight', you guys won Best Picture. This is not a joke." #Oscars pic.twitter.com/vl9PzgBaVW „ Hollywood Reporter (@THR) 27 de febrer de 2017

Mahershala Ali va complir els pronòstics i es va fer amb l'Óscar al millor actor de repartiment per la seva interpretació d'un narcotraficant i mentor d'un nen en el drama independent "Moonlight".També estava cantat el guardó com a actriu de repartiment para Viola Davis, que va recollir el seu premi per "Fences" entre llàgrimes i molt emocionada.El llargmetratge iranià "The Salesman", el director del qual Asghar Farhadi va renunciar a anar a la gala dels Oscar per protestar contra les mesures migratòries del president d'EUA Donald Trump, es va endur l'estatueta a la millor pel·lícula en llengua estrangera."Lamento no estar amb vosaltres avui. La meva absència és per respecte per la gent del meu país i les altres sis nacions que han estat ofeses per la llei inhumana que prohibeix l'entrada d'immigrants a Estats Units", van afirmar els representants de l'absent cineasta en llegir el seu discurs sobre l'escenari del teatre Dolby.D'altra banda, la cinta derivada de les històries d'Harry Potter "Fantastic Beasts and Where to Find Them" es va endur l'Oscar al millor vestuari, que va rebre Colleen Atwood.A més, "O.J.: Made in Amèrica", que amb 7 hores i 47 minuts es va convertir en la pel·lícula més llarga a ser nominada en la història dels Óscar, es va alçar amb la victòria en l'apartat de millor documental.L'Óscar al millor maquillatge va ser a parar a Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini i Christopher Nelson per la seva labor en la cinta de superherois "Esquadrón suicida".Sylvain Bellemare va guanyar el guardó a la millor edició de so pel film de ciència-ficció "Arrival", mentre que Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie i Peter Grace es van anotar l'Oscar a la millor mescla del so per "Hasta el último hombre".Es va tractar d'un reconeixement molt especial per a Kevin O'Connell, que va aconseguir per primera vegada l'Oscar després de 21 candidatures sense aconseguir-ho."La La Land", que va arribar amb catorze nominacions a la gala, va guanyar la seva primera estatueta per disseny de producció, però va deixar escapar els premis de guió original, mescla de so, edició de so, vestuari i muntatge en la primera meitat de la cerimònia.En les categories d'animació, "Zootopia" es va portar el premi al millor llargmetratge i "Piper" va rebre l'Oscar al millor curt.Finalment, Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones i Donen Lemmon, del film "El llibre de la selva", es van proclamar vencedors de l'Óscar als millors efectes visuals.El conductor de la gala Jimmy Kimmel ha destacat pels seus àcids acudits sobre Trump, mentre que l'actor mexicà Gael García Bernal, que presentava un dels premis, va carregar contra la proposta de construir un mur entre Estats Units i Mèxic.