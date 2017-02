Per què ha passat l'error amb els sobres dels Oscars?

La cerimònia d´entrega dels premis Oscar d´aquesta matinada passarà sense cap mena de dubte a la història per l´esperpèntic xou que s´ha produït en l´entrega del guardó a la millor pel·lícula, quan Warren Beatty i Faye Dunaway han entregat per error el premi a l´equip de ´La, La, Land´ en comptes de a l'equip de ?Moonlight', la guanyadora real, i han hagut de rectificar en directe tot interrompent els discursos dels momentanis guanyadors.



Però com ha pogut passar?



Mentre l´equip de ´La, La, Land´ pujava a l´escenari s´ha vist Beatty amb una targeta a la mà en la que s´anunciava, en comptes del premi a la millor pel·lícula, el guardó que ha distingit Emma Stone pel seu paper, precisament, en el musical. Però, alhora, Stone també tenia a les mans la targeta en la que apareixia el seu nom com a guardonada.



L´explicació, segons apunta el diari Los Angeles Times, és ben senzilla. En cada cerimònia dels Oscars els responsables de Pricewaterhouse Cooper, l'agència que des de fa 70 anys custodia els noms dels guanyadors duen fins al Dolby Theatre dos maletins amb els sobres del veredicte. La raó és que, apunta el rotatiu, d´aquesta manera es deixa un maletí a cadascun dels laterals de l´escenari i s´agilitza el procés d´entrega de targetes als presentadors de torn. A més, així se´n disposa d´una còpia de seguretat per si es perdés un dels papers.



D´aquesta manera, en el moment en què els responsables de l´organització han anat a donar a Beatty el sobre amb el premi a la millor pel·lícula han pres per error la còpia de seguretat del premi a la millor actriu. Un error pel qual Pricewaterhouse Cooper ja ha demanat públicament disculpes.





A més, sempre segons Los Angeles Times,, guardat en un lloc secret per si quedessin perduts els altres dos.Totes aquestes mesures, però, no han servit per evitar escenes com la d´aquesta matinada, tal i com ha quedat demostrat.