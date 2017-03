10 cançons que et faran enamorar de Walk Off The Earth

Amb més de 2,5 milions de subscriptors, Walk Off The Earth (WOTE) s'ha convertit en un dels grups de versions referents a Youtube. Nascuts com a banda de rock a la ciutat canadenca de Burlington l'any 2006, no va ser fins al 2012 quan van començar a pujar vídeos en aquesta plataforma i a captar l'atenció de milions d'internautes. Les seves 'covers' sumen més de 635 milions de visualitzacions i ja han signat un contracte discogràfic amb Columbia Records. Si encara no els has escoltat, et mostrem deu dels seus treballs.





1. Somebody That I used to know (Gotye)



En aquesta cover de "Somebody that I used to know", els cinc integrants del grup comparteixen guitarra, donant a l'èxit de Gotye un nou estil i angle que mai havíem vist.







2. I knew you were trouble (Taylor Swift)



Per aquest mític tema de Taylor Swift, WOTE uneix forces amb el "beatboxer" KRNFX, i ens porten una cover que no deixa ningú indiferent.

3. Someone like you (Adele)



Qui no ha sentit alguna vegada aquesta cançó? "Walk Off The Earth" li dóna la volta a la ja coneguda cançó acompanyant les seves veu d'un ukelele, un contrabaix i un piano. Van decidir versionar aquesta cançó gràcies a una petició d'un dels seus seguidors.

4. Royals (Lorde)



En aquesta ocasió, els membres de "Walk Off The Earth" ens porten una versió acústica de l'èxit que va catapultar Lorde a la fama.

5. Happy (Pharrel Williams)

Són molts els qui recorden l'època en que "Happy" sonava a totes les ràdios i encapçalava el número 1 de totes les llistes d'èxits. Els canadencs ens porten una 'cover' interpretada per 8 músics amb molt talent i màgia.







6. Closer (The Chainsmokers)

La cançó que ha sonat a totes les festes i ràdios durant aquest estiu. Closer, un tema de Chainsmokers en col·laboració amb Halsey, es pot escoltar també en un format ben diferent, amb una versió innovadora i fresca, interpretada en corda i percussió.







7. Hello (Adele)



Saltant dels Estats Units a Anglaterra, Walk Off The Earth també ha versionat Adele. En aquest cas, la seva cançó amb la que va tornar al món de la música després de 4 anys sense publicar música. Els nois i noies trenquen totes les normes establertes i interpren aquesta peça amb instruments de percussió i veu. Una aposta arriscada que ja ha aconseguit 6.561.401 de visualitzacions.

8. Shape of You (Ed Sheeran)



Ed Sheeran va tornar del seu parèntesi musical amb Shape of You i els membres de WOTE no han dubtat en donar-li la benvinguda amb aquesta versió del seu últim èxit. Durant aquest vídeo, utilitzen una Kalimba i diferents tubs de vent.







9. All time low (Jon Bellion)



Amb la cover d'aquest èxit mundial de Jon Bellion, Walk off The Earth retorna als seus orígens, quan fa 5 anys van interpretar "Somebody That I used to know". Així, en aquest vídeo, també comparteixen una sola guitarra que acompanya les seves veus.







10. What Do You Mean? (Justin Bieber)



Aquesta revisió de la famosa cançó de Justin Bieber s'ha guanyat més de 33.000 likes i 2 milions de visualitzacions. En aquest vídeo, els integrants del grup canalenc insereixen un rellotge com a element de percussió i un instrument que no s'havia deixat veure en el canal fins el moment: l'acordió.