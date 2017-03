7 joves veus que triomfen arreu i que has de conèixer

Aquest any 2017 ve carregat de música, de tots els tipus i colors (pop, rock, blues, indie...), i no deixarà a ningú indiferent. Tot i que alguns dels artistes que avui t'ensenyem ja fa alguns anys que canten, molts d'ells comencen ara a despuntar.

Si vols saber què sonarà durant els propers mesos i quines cançons no et podràs treure del cap, aquí et deixem 7 joves veus que triomfen i que has de conèixer.

Anne-Marie

Segur que has sentit a aquesta artista emergent britànica, de 25 anys, a l´últim èxit de Clean Bandit, «Rockabye» amb Sean Paul, que ja encapçala les llistes d´èxits. L´últim videoclip de la cantautora, «Alarm», ja compta amb més de 35 milions de visualitzacions.







Bebe Rexha

Bleta Rexha, novaiorquesa de nom artístic Bebe i de 27 anys, ja ha col·laborat amb artistes com Pitbull, Nicki Minaj, Martin Garrix o David Guetta. El seu últim tema «I got you» ja causa sensació. Amb més d´un milió de subscriptors a Youtube i guardonada amb diversos premis, la cantant s´està convertint en un referent en el món de la música pop.







Troye Sivan

Als 21 anys, aquest australià amb arrels africanes és una icona del moviment LGTBQ+. Té els seus orígens a «Youtube», on va començar a publicar versions de cançons, que posteriorment va substituir per temes propis com «Wild», «Happy Little Pill». Ha col·laborat amb Zedd, Alessia Cara, Betty Who i Selena Gomez, entre altres artistes. Quan la discogràfica Capitol Records el va descobrir a través del seu canal li va publicar l'àlbum «Blue Neighbourhood», que va arribar a ser número 1 en vendes d´Itunes en poques hores.



Noah Cyrus

Miley Cyrus té una germana que fins ara havia passat força desapercebuda. Ara, però, i amb només 17 anys, ha arribat trepitjant fort al món de la música col·laborant amb l´artista anglès Labrinth. Junts, han creat la cançó «Make me (cry)», que amb més de 53 milions de visualitzacions i 820.000 likes a Youtube, està arrasant a internet. El primer àlbum de l'americana, «NC-17», sortirà aquest any.



Halsey

Amb 22 anys, la cantautora de New Jersey, guanyadora d´un premi Billboard en la categoria d´artista emergent, s'obre camí en la indústria a velocitat vertiginosa. Col·laboracions amb artistes com Chainsmokers i Justin Bieber l´han col·locat a les primeres posicions de les llistes d'èxits d´arreu del món. El seu primer àlbum, «Badlands» ja han vengut més de 2 milions de còpies.

KALEO

El grup de folk i blues d´Islàndia «Kaleo», que va néixer l'any 2012, interpreta «Way Down We Go», que amb més de 500.000 vendes als Estats Units s´han convertit en la cançó del moment. El tema, que va arribar a ocupar el lloc número 1 de la Llista de música alternativa de Billboard, pertany al segon àlbum de la banda, «A/B», del que ja s´han venut més de 175.000 còpies.



Alessia Cara

La jove cantautora Alessia Cara, que va saltar a la fama gràcies a la gran popularitat dels seus vídeos i ´covers´ a Youtube, compta amb més de 380 mil subscriptors al seu canal principal i un milió de subscriptors i 340 milions de visualitzacions al seu canal de VEVO. El seu major èxit, «Here» ja té 122 milions de visualitzacions. Amb només 20 anys, la canadenca ha col·laborat amb artistes com Troye Sivan i Zedd.