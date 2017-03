Berga dobla l'oferta de teatre i música amb la nova programació cultural de primavera

Qui digui que a Berga no s'hi fa res, és perquè encara no ha vist la nova programació cultural dels propers mesos a la ciutat. Una oferta que dobla la cartellera presentada just fa un any. L'Ajuntament, les entitats teatrals i l'Escola Municipal de Música han sumat esforços per oferir una proposta cultural diversa i de qualitat als berguedans amb la voluntat d'atreure encara més espectadors. La nova programació acollirà, des del 10 de març fins a l'1 de juliol, divuit espectacles de música i teatre. Gairebé el doble dels deu que van presentar-se el 2016.

La música és la principal protagonista d'aquesta nova oferta cultural. Dins del Cicle de Música per a la Ciutat, l'escola de música berguedana presenta dotze propostes per mostrar els resultats del treball acadèmic de les formacions de l'escola i els primers fruits del Conservatori de Música dels Pirineus; i amb la voluntat d'obrir el centre a persones i entitats diverses d'arreu de la comarca. Així ho va explicar Xavier Llobet, director de l'escola, durant la presentació de la programació, ahir. «Podem dir que al cicle hi presentem els projectes dels nostres alumnes per compartir-los amb tota la ciutadania», va detallar.

A més de les actuacions ja consolidades, com el tradicional concert de Setmana Santa i la quarta edició de la cantata amb la participació dels alumnes de les escoles de primària de la ciutat, el cicle presenta algunes novetats, com el primer concert de Sant Jordi que oferirà la banda, que, a més a més, serà a l'aire lliure, a la plaça del Forn, i la proposta que unirà a l'escenari pianistes de les escoles de Berga, Sallent i Cardona juntament amb l'orquestra Cadí. Una altra de les iniciatives destacades serà el concert amb temàtica patumaire, on participaran usuaris del Taller Coloma i alumnes del projecte d'orquestres escolars.

En els propers mesos també hi haurà l'oportunitat d'escoltar els alumnes del flamant Conservatori dels Pirineus amb un concert d'orquestra, on participaran com a solistes alumnes i professors, i el recital de final de curs dels alumnes que es graduaran enguany. El cicle inclou també propostes protagonitzades pels professors del centre i un concert extraordinari de la Jove Orquestra Nacional de Vent de Luxemburg.



Cinc propostes teatrals

Pel que fa a la part teatral, la programació presenta cinc espectacles, dos d'ells protagonitzats pels grups escènics locals. Tràfec Teatre farà una reposició del seu Assaig T4. La seva directora, Lydia Canals, espera que «sigui una nova oportunitat per atreure al teatre a tothom qui encara no l'hagi vist», després d'haver obtingut diversos reconeixements. D'altra banda, es podrà veure, amb nous horaris i coincidint amb la Fira de Maig de Berga, Aquí no paga ni Déu, de La Farsa, una comèdia «amb alguna sorpresa que estem preparant que la diferenciarà de la majoria de versions que s'han fet d'aquest text de Dario Fo», va dir la seva directora, Angelina Vilella. L'oferta teatral es complementarà amb dues propostes més i amb la reedició de les píndoles de microteatre.

La regidora de Cultura del consistori berguedà, Mònica Garcia, es va mostrar satisfeta per la feina i la col·laboració de les entitats teatrals i de l'escola de música per dinamitzar els espais escènics de Berga. «Tot i que els pressupostos de l'Ajuntament són ajustats, treballarem per teixir una base sòlida cultural a la ciutat», va assegurar.