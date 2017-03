Luis Pardo: «Amb la hipnosi es pot superar qualsevol por»

«Si no t'agafo el telèfon és que estic ocupat llegint la ment d'alguna persona». Això és el que diu el contestador automàtic quan s'intenta contactar amb el prestigiós mentalista Luis Pardo. Quan despenja el telèfon, respon les preguntes d'aquest diari calculant en tot moment les paraules que pronuncia. Aquest divendres actua al teatre Conservatori de Manresa en el muntatge Hypnos, que pretén mostrar als espectadors les «coses que pot aconseguir la ment humana».



Què podrà veure el públic que vagi avui al teatre Conservatori i pagui l'entrada per gaudir de la seva funció?

Veuran un espectacle d'hipnosi en el qual els assistents en seran els principals protagonistes. Volem mostrar a la gent que vingui fins a quin punt és capaç d'arribar la ment dels éssers humans.

Què intenta transmetre als espectadors?

Volem que la gent vingui sense por i amb la ment oberta. Intento que sigui un espectacle fresc, original, i que els espectadors en quedin meravellats. Estic convençut que cap persona del públic no haurà vist res igual.

Com es porta la hipnosi a un teatre?

Treballem el subconscient però no seguim cap guió concret ni cap història. Els espectacles en directe són un repte continu, on sempre s'intenta innovar.

Sense trampes?

Exacte. Tot és a la ment de les persones.

Què es pot aconseguir amb la hipnosi?

Es pot aconseguir de tot: deixar de fumar, superar les pors, abstreure's del dolor, tenir una memòria prodigiosa, etc.

I tot això en un espectacle?

En l'espectacle també tractem la hipnosi terapèutica, que és una tècnica que, en alguns casos, ajuda a superar addiccions i fòbies de manera molt ràpida. I en la majoria de les vegades, s'aconsegueix amb més eficàcia que mitjançant altres mètodes d'intervenció.

Vostè ha estat molt de temps col·laborant en diferents programes de televisió. Els trucs que fa en un plató són els mateixos que poden aparèixer en un escenari?

No, no són els mateixos. No té res a veure una cosa amb l'altra. A la televisió busco trucs que tinguin un impacte immediat en l'espectador, que siguin situacions contundents. És un procés més ràpid, vols enganxar l'audiència perquè no canviï de canal.

I en el teatre?

Quan sóc dalt d'un escenari, tinc una hora i mitja o dues en les quals puc oferir al públic diferents experiències. I ells ja vénen al teatre i s'asseuen a les butaques predisposats a viure una situació increïble.

Però també deu trobar gent escèptica en els seus espectacles.

Sempre pregunto si hi ha algun escèptic a la sala. I els faig pujar perquè puguin provar les experiències que faig viure.

I continuen sent escèptics?

Quan ho viuen en primera persona canvien d'opinió el 99% de les vegades.

Vostè parla del concepte psicomàgia. La màgia existeix?

Depèn. Els poders màgics que veiem a les pel·lícules, per exemple, no existeixen. Però sí que les sensacions i emocions que la gent pot aconseguir gràcies a un mentalista són autèntiques.

La gent associa mentalistes amb mèdiums, és correcte?

No. La gent s'equivoca. Una cosa són els mèdiums i les persones que diuen que fan màgia com les bruixes, i una altra són els mentalistes. Nosaltres ens dediquem a l'espectacle i a temes de transmissió mental, telepatia, prediccions, escapisme i hipnosi, entre d'altres.