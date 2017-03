«Volem eliminar els prejudicis musicals que envolten Cerezuela»

El debut musical de l'actriu i presentadora Carolina Cerezuela ha aixecat una polseguera crítica que posa en dubte el talent de l'alacantina. Però el disc Manzana de caramelo, publicat juntament amb Jaume Anglada i que arriba avui al Voilà!, a partir de les 10 de la nit, pretén ensorrar tots els prejudicis. «No tenim por de res. Tinc al darrere 20 anys de dignitat artística i si no li hagués vist capacitats musicals no hagués apostat per Cerezuela. Que la gent vingui i ens escolti. Volem eliminar els prejudicis», reivindica Anglada.



Manzana de caramelo és un disc de cançons de duo, amb una instrumentació bàsica amb la presència principal del baix, guitarres, bateria, i piano harmònic i melòdic. La lletra la formen petites històries quotidianes. «Volem posar un rostre i un moviment als personatges, que el públic se senti identificat», explica el músic nascut a Palma de Mallorca.



La unió musical entre ells va sorgir quan van demanar a Cerezuela que posés veu en una cançó d'Anglada per a una gala benèfica. «Vaig contestar a la Carolina que, si volia, li componia un disc sencer», comenta entre rialles el cantant mallorquí. I així va començar l'idil·li musical: «som com dos pagesos que llaurem la terra dia rere dia i esperem a veure si plou o no. Volem mimar el fruit perquè sabem que hem fet un bon treball».



La gira per presentar el disc els està portant per diferents ciutats d'arreu de l'Estat espanyol, la gran majoria en sales petites. Anglada té ganes de defensar el projecte a base de «pic i pala».



«Vam anar a tocar per primera vegada en un lloc i hi havia mitja entrada. Hi vam tornar anar al cap d'uns mesos i vam esgotar les localitats. Tenim clar que primer hem de convèncer el públic i després ja anirem arribant a molta més gent», remarca Jaume Anglada.